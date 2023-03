Prefeitura antecipa salários de março dos servidores do município para esta quarta, 29. O pagamento antecipado dos salários de março injetará mais de R$ 21 milhões na economia de Mossoró. A circulação dos recursos se reflete no âmbito econômico, movimentando, por exemplo, as vendas no comércio. “É o nosso compromisso com os servidores mossoroenses e agradecimento por todo empenho, em todas as secretarias e repartições, atendendo à população”, diz o prefeito.

FOTO: REPRODUÇÃO