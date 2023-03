Em Brasília, Isolda reúne com coordenador do Mais Médicos e pede prioridade para Mossoró

O edital do Mais Médicos será lançado na próxima semana priorizando médicos brasileiros nas vagas que não foram preenchidas no último edital. Na ocasião a deputada colocou a necessidade de Mossoró ser priorizada no processo de ampliação do Mais Médicos. “O Mais Médicos existe para suprir uma grande lacuna do atendimento básico de saúde no Brasil. Em Mossoró existe uma necessidade que precisa ser suprida, especialmente na zona rural. Diante da oportunidade fiz a solicitação para que o serviço de saúde de Mossoró consiga reforço para atender realmente a demanda da população”, disse a deputada.

Nesta terça e quarta (29) a deputada estadual Isolda Dantas esteve em Brasília dialogando com diversos setores do governo federal buscando garantir políticas públicas para Mossoró e todo o RN.

Na terça a deputada se reuniu com Felipe Proenço, do Ministério da Saúde, coordenador do Programa Mais Médicos, para ter mais informações de como se dará o programa no Rio Grande do Norte.



O edital do Mais Médicos será lançado na próxima semana priorizando médicos brasileiros nas vagas que não foram preenchidas no último edital. Na ocasião a deputada colocou a necessidade de Mossoró ser priorizada no processo de ampliação do Mais Médicos.



“O Mais Médicos existe para suprir uma grande lacuna do atendimento básico de saúde no Brasil. Em Mossoró existe uma necessidade que precisa ser suprida, especialmente na zona rural. Diante da oportunidade fiz a solicitação para que o serviço de saúde de Mossoró consiga reforço para atender realmente a demanda da população”, disse a deputada.



Na terça a deputada se reuniu também com a ministra das mulheres, na pauta a Casa da Mulher Brasileira. E na quarta reuniu com o ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira.