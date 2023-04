MCJ 2023: Prefeitura publica edital do “Festival Independente de Quadrilhas Juninas”. As inscrições começam nesta quinta-feira (30) e seguem até 14 de abril, de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Secretaria Municipal de Cultura, localizada no prédio da Biblioteca Ney Pontes, situada na Praça da Redenção Dorian Jorge Freire, nº 17, Centro. As inscrições são referentes à categoria municipal: Estilizada (Adulto e Infantil); Tradicional (Adulto e Infantil); Comédia (Adulto); Festival da Colheita (zona rural); e Festival da Melhor Idade. Categoria estadual: Estilizada (Adulto) e tradicional (Adulto). Categoria Interestadual: Estilizada (Adulto).

A Prefeitura de Mossoró publicou, nesta terça-feira (28), no Diário Oficial de Mossoró (DOM), o Regulamento Geral do Festival Independente de Quadrilhas Juninas. O edital prevê inscrições para pessoas físicas e jurídicas com interesse em participar da competição das quadrilhas juninas no “Mossoró Cidade Junina 2023”.



As inscrições começam nesta quinta-feira (30) e seguem até 14 de abril, de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Secretaria Municipal de Cultura, localizada no prédio da Biblioteca Ney Pontes, situada na Praça da Redenção Dorian Jorge Freire, nº 17, Centro.



As inscrições são referentes à categoria municipal: Estilizada (Adulto e Infantil); Tradicional (Adulto e Infantil); Comédia (Adulto); Festival da Colheita (zona rural); e Festival da Melhor Idade. Categoria estadual: Estilizada (Adulto) e tradicional (Adulto). Categoria Interestadual: Estilizada (Adulto).



Titular da Secretaria Municipal da Cultura, Igor Ferradaes ressalta que a antecipação das inscrições este ano será benéfica para uma organização ainda maior das quadrilhas juninas. “O lançamento do edital de forma antecipada este ano é importante para a organização das quadrilhas que também competem e se apresentam em outros eventos. Também outro ponto importante é o aumento do valor das premiações com relação a 2022, um significativo reconhecimento à importância das quadrilhas e suas belas apresentações”, disse.