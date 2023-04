Prefeitura faz manutenção do sistema de drenagem ligado à Lagoa do Bispo

De maneira preventiva, visando a eficiência do sistema de drenagem, a Prefeitura de Mossoró realiza periodicamente a manutenção e revisão de bocas de lobo e galerias. Na rua Amaro Duarte, paralela à avenida Diocesano, no bairro Nova Betânia, a galeria que é integrada à Lagoa do Bispo está passando por obras. O serviço é executado propondo a desobstrução do dispositivo e revisão da grelha de passagem. A ação antecipada da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) é feita de forma estratégica, evitando alagamentos na região com as fortes chuvas.



Além do cuidado com a manutenção, a Prefeitura vem constantemente realizando ações em limpeza pública, com a desobstrução de canais, córregos e galerias, aumentando a eficiência da rede de drenagem e evitando problemas com a chegada do inverno.



Rodrigo Lima, secretário de Infraestrutura, destaca que a revisão periódica do sistema de drenagem evita grandes problemas à população. O titular da pasta frisa que as ações da Prefeitura são importantes e essenciais para garantir o bom funcionamento do sistema.



“É uma ação preventiva. Periodicamente estamos monitorando esses locais, verificando a existência de lixo acumulado e efetuando a limpeza do local. A manutenção é extremamente importante para evitar problemas com as fortes chuvas, pois, se o sistema estiver obstruído, ele compromete a passagem da água, causando alagamentos e inundações na cidade”, explicou Rodrigo Lima.



A manutenção na galeria localizada na rua Amaro Duarte tem como proposta garantir o escoamento rápido das águas pluviais, evitando alagamentos na região. O serviço seguirá ao longo da semana. Por conta do isolamento da região, motoristas devem buscar rotas alternativas.