PMM retoma o “Viva Rio Branco” com ações de conscientização sobre o autismo. Além das atividades que já são realizadas, a volta do projeto, neste domingo (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, haverá programação extra com aula de funcional kids, na praça do Teatro Dix-huit Rosado, atividades lúdicas, caminhada com panfletagem, assistência à saúde e assistência social. A data foi instituída no ano 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para marcar a difusão de informações à população, visando reduzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas que apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Após duas semanas suspenso, estará de volta neste fim de semana o “Viva Rio Branco”, projeto que reúne atividades físicas, de saúde e lazer no Corredor Cultural, localizado na avenida Rio Branco, zona central da cidade.

Nesta retomada, acontecerá aula de dança na Praça dos Patins Sadraque Tavares e bloqueio do tráfego de veículos automotores no acesso à avenida Rio Branco, garantindo a prática tranquila do ciclismo, corrida e caminhada dos mossoroenses dentro do circuito.

A volta do projeto “Viva Rio Branco” neste domingo será marcada, também, pela realização de ação alusiva à abertura do mês de conscientização do autismo. A ação foi definida em reunião nesta semana e selou parceria envolvendo a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Universidade Potiguar (UnP) e Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região (AMOR), contando ainda com o apoio da assessoria do Município para políticas públicas voltadas à acessibilidade e inclusão, tendo como responsável Petras Vinícius.

Com a parceria firmada, neste 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, haverá programação extra com aula de funcional kids, na praça do Teatro Dix-huit Rosado, atividades lúdicas, caminhada com panfletagem, assistência à saúde e assistência social.