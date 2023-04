Confira a programação das celebrações da Semana Santa na Catedral de Santa Luzia

Começando pela solenidade de Ramos, no próximo domingo (02), igreja católica celebra ano Semana Santa que culmina com a celebração da Páscoa do Senhor. A Páscoa é a maior Solenidade da fé católica. Ela é preparada dentro de um ciclo que compreende a Quaresma e a Semana Santa.

Toda programação da Semana Santa contará com celebrações paroquiais, salvo a missa dos Santos Óleos, momento em que todos os sacerdotes celebrarão, junto com Dom Mariano Manzana, bispo Diocesano, a missa da unidade, na Catedral de Santa Luzia.

Neste domingo haverá benção e procissão dos Ramos com início das orações na praça do Museu às 08h15, centro de Mossoró, em seguida uma pequena procissão para a Catedral de Santa Luzia, onde continuará a celebração presidida pelo bispo Dom Mariano Manzana.

“Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a Páscoa do Senhor proclamamos ao mundo o fundamento da esperança cristã, o Mistério Pascal. Da realidade cruenta da cruz emerge a força da ressurreição que nos comunica a Vida Nova. Como testemunhas do Mistério de Cristo, nos tornamos no mundo agentes da esperança do “novo céu e a nova terra” profetizado e apregoado na mensagem cristã”, reforça Dom Mariano e deseja uma feliz e abençoada Páscoa para todos.

Confira do programação da Semana Santa na Paróquia de Santa Luzia

02/04: Domingo de Ramos

6h – Missa na Catedral de Santa Luzia

7h – Missa na Capela de São Vicente

8h15 – Bênção dos Ramos e Procissão (saindo da Praça do Museu em direção à Catedral)

Missa na Catedral de Santa Luzia

11h – Missa na Catedral de Santa Luzia

17h – Missa na Capela de Santa Luzia (Ilha de Santa Luzia)

19h – Missa na Catedral de Santa Luzia

Dias 03, 04 e 05/04: Segunda e terça

17h- Missa na Catedral de Santa Luzia

05/04- Quarta-Feira Santa Procissão do Encontro

17h- Missa na Catedral

19h- Procissão saindo das Paróquias de Mossoró

20h- Encontro com as imagens e cruzes em frente à Catedral de Santa Luzia

06/04: Quinta-Feira Santa

Ceia do Senhor

8h30 – Missa do Crisma – Bênção dos Óleos e Consagração do Crisma

Catedral de Santa Luzia – preside Dom Mariano Manzana- Bispo Diocesano

17h – Missa da Ceia do Senhor com Lava-pés – Capela de Santa Luzia (Ilha de Santa Luzia)

19h – Missa da Ceia do Senhor com Lava-pés – Catedral – preside Dom Mariano Manzana- Bispo Diocesano)

Adoração ao Santíssimo Sacramento até 21h30.

07/04- Sexta-Feira Santa

Celebração da Paixão do Senhor

7h – Via Sacra

16h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor – Catedral de Santa Luzia

Procissão do Senhor Morto para a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

08/04: Sábado Santo

19h- Vigília Pascal na Catedral de Santa Luzia- preside Dom Mariano Manzana- Bispo Diocesano

09/04: Domingo de Páscoa

6h – Missa da Páscoa – Catedral de Santa Luzia

7h – Missa da Páscoa – Capela São Vicente

9h – Missa da Páscoa – Catedral de Santa Luzia

11h – Missa da Páscoa – Catedral de Santa Luzia

17h – Missa da Páscoa – Capela de Santa Luzia – Ilha de Santa Luzia

19h – Missa da Páscoa – Catedral de Santa Luzia

• Na Missa do Domingo da Páscoa, dia 09, às 11h, sorteio da Moto Honda Pop para o Abrigo Amantino.