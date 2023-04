Mossoroense deve gastar em média R$ 98,47 com compras de Páscoa, diz Fecomércio

A Páscoa de 2023 promete boas expectativas de vendas para o varejo em Natal e Mossoró, superando os índices registrados no ano passado. A pesquisa do Instituto Fecomércio Rio Grande do Norte, que mapeia a intenção de compras para a data comemorativa, aponta um cenário favorável para o consumo no período da Semana Santa, que vai de 07 a 09 de abril.



Além de avaliar a intenção de consumo, a pesquisa buscou identificar os gastos com presentes e comemorações, os elementos levados em consideração perante a compra, os principais locais para a realização dessas compras, bem como as pretensões de viagem para o período.



Em Natal, intenção de presentear passou de 56,5%, registrados em 2022, para 60,7% apurados neste ano. Já em Mossoró, o índice era de 48,4% (2022) e passou para 54,4%. Em ambas as cidades, os tickets médios aproximam dos R$ 100.

Mossoró



Mantendo a tradição, os chocolates serão os itens preferidos para 96,7% consumidores mossoroenses. Vinho e/ou bebidas aparecem com 3,3% das intenções.



Os mais presenteados nesta Páscoa serão filhos (58,5%); companheiros (as) (29%); afilhados/sobrinhos (24,3%); pai/mãe (14,7%); e netos (13,2%). Os fatores determinantes para escolha dos produtos serão as ofertas e promoções (55,7%); a marca do produto (28,9%); os brindes (8,1%); e as formas de pagamento (1,8%).



Sobre os gastos, 19,8% revelaram que o presente da Páscoa custará até R$ 50; 36,6% gastarão entre R$ 51 e R$ 100; 19,4% entre R$ 101 e R$ 200; 8,1% acima de R$ 201; e 16,1% ainda não sabe quanto vai gastar.



O ticket médio dos consumidores mossoroenses deve ficar em R$ 98,47 por presente. Em 2022, a pretensão de gasto foi de R$ 87,65.



Na segunda cidade maior do Estado, o pagamento à vista em dinheiro será a forma escolhida pela maior parte dos consumidores (40,3%). A modalidade via cartão de crédito vem logo em seguida com 28,9%; sendo 23,4% optam pelo debito e 7% pelo crédito no modelo parcelado.



A opção pelos estabelecimentos do comércio de rua lidera com 60,4% das preferências dos consumidores. As lojas do shopping aparecem a seguir, com 21,3%.



A maioria dos mossoroenses deve seguir a tradição e consumir pescados durante a Semana Santa deste ano: 72,7% tem intenção de consumir peixes e crustáceos durante o período.