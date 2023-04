“Passando para avisar que no dia 24 de junho estaremos em Mossoró”, diz vocalista do Parangolé

“Passando para avisar que no dia 24 de junho estaremos em Mossoró”, diz vocalista do ParangoléO grupo baiano é mais uma das atrações confirmadas para o “Boca da Noite”, evento de encerramento do São João de Mossoró, no dia 24 de junho de 2023. Além de Parangolé, já estão confirmadas para o Mossoró Cidade Junina deste ano, que terá início no dia 3 de junho, Raí Saia Rodada, Nattan, Bell Marques, Waldonys, Kátia Cilene e Cavaleiros do Forró. De acordo com a Prefeitura de Mossoró, a antecipação na divulgação das atrações fortalece o evento, possibilitando uma melhor programação à rede hoteleira na recepção dos turistas e planejamento do comércio local.

Com a confirmação do Parangolé, o vocalista Tony Salles animou os internautas nas redes sociais. “Passando para avisar que no dia 24 de junho estaremos em Mossoró, encerrando o São João no ‘Boca da Noite’”, disse o cantor.

