Defesa Civil monitora regiões que podem alagar numa possível sangria de Santa Cruz

A água começou a chegar as casas das margens do Rio Apodi/Mossoró nos bairros Alto da Conceição e Barrocas, depois das sangrias dos açudes da Chapada do Apodi e de Apanha Peixe, em Caraúbas-RN. O maior volume de água na Bacia Hidrográfica Apodi/Mossoró, está sendo represada na Barragem de Santa Cruz, em Apodi. Este reservatório está com 55% de sua capacidade total de armazenamento, que é 600 milhões de metros cúbicos de água. Além de monitorar as áreas ribeirinhas em Mossoró, o coordenador da Defesa Civil, Alcivan Gama, também acompanha o reabastecimento dos açudes no Alto Oeste Potiguar.

A elevação do Rio Apodi-Mossoró é foco de monitoramento contínuo da Defesa Civil. Neste sábado (1°), equipes da Prefeitura de Mossoró realizaram visitas às regiões ribeirinhas, acompanhando a situação do rio, bem como fornecendo orientações à população.

"Com a intensificação das chuvas nos municípios que compreendem a Bacia Hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, culminando no ganho do volume de água em todos os 210 quilômetros que compreendem a extensão do rio, passamos a monitorar diariamente o nível do rio Mossoró, em toda extensão de área urbana e rural do município", explicou Alcivan Gama, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil.

Em vídeo, moradores demonstram preocupação.





De acordo com a Defesa Civil, a planície de inundação natural do rio Mossoró está recebendo um considerável volume de água, inclusive na extensão da área urbana do nosso município, podendo se intensificar com o passar dos dias.

A Prefeitura trabalha no fortalecimento do Plano de Contingência do Município. Todas as Secretarias que fazem parte do Sistema de Defesa Civil estão prontas para agir em caso de necessidades de apoio as pessoas desalojadas ou desabrigadas.

"Reforçamos neste momento, que o cidadão que reside nas áreas ribeirinhas seja um agente externo da Defesa Civil, praticando ações preventivas simples, como é o caso de acionar a nossa equipe sempre que perceber elevações no nível do rio que possa colocar suas residências em risco", disse Alcivan.

Alerta ainda para a situação de risco que é atravessar a barragem do Centro enquanto ela estiver sangrando, pois a ponte que liga os dois lados da cidade fica a poucos metros do barramento.

A população mossoroense pode acionar a Defesa Civil por meio do número de telefone 199.