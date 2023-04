Com mais água na direção de Mossoró, Defesa Civil coloca equipes de plantão no 199

Atualmente, já estão enviando água para Mossoró, os açudes do Saco (Mossoró), do Góis (Apodi) e vários outros menores da região de Governador Dix Sept Rosado, Felipe Guerra e Caraúbas. O segundo maior reservatório da região, é o açude de Apanha Peixe, em Caraúbas, que já está sangrando. Ele acumula as águas das chuvas da região de Umarizal, Caraúbas e Olho D'Água do Borges, que já estão com seus açudes quase todos sangrando.para Apanha Peixe e de Apanha Peixe para Mossoró. Neste domingo, dia 2, começou a sangrar o Açude do Goís, em Apodi. A Defesa Civil orienta os moradores ribeirinhos quanto ao risco do volume de água subir rapidamente e o que pode ser feito para reduzir os prejuízos.

A Defesa Civil de Mossoró segue com o trabalho de monitoramento da elevação do nível do rio Apodi-Mossoró. Com mais açudes começando a sangrar na região de Apodi e também de Governador Dix Sept Rosado, enviando mais água na direção de Mossoró, a Prefeitura de Mossoró colocou equipes da Defesa Civil de plantão neste final de semana (2) para visitar as regiões das margens do rio Apodi/Mossoró e orientar à população sobre a situação.

As intensas chuvas nos municípios que compreendem a Bacia Hidrográfica do rio Apodi-Mossoró culminaram em ganho do volume de água em toda a extensão do rio. Diante disso, as equipes da Defesa Civil realizam diariamente o acompanhamento e monitoramento da situação.

“Desde a semana passada nós percebemos um ganho de um volume de água na Bacia do rio Apodi-Mossoró. Consequentemente, a Defesa Civil entrou em estado de alerta, porque Mossoró passaria a receber água também no leito do nosso rio. De fato isso aconteceu com a planície de inundação que já começou a receber água”, detalhou Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil.

Na manhã deste domingo (2), no bairro Alto da Conceição, na zona Sul da cidade, os membros da Defesa Civil acompanharam de perto a situação dos moradores da região ribeirinha. Os profissionais conversam com os moradores, colhem informações e fornecem orientações necessárias diante do cenário.

“É uma preocupação da Defesa Civil, pois nós temos muitos moradores que moram em regiões ribeirinhas. Algumas das residências foram construídas dentro da planície de inundação do rio”, pontuou Alcivan Gama.

Os profissionais da Prefeitura também estão atentos ao volume de água que está chegando na Barragem de Santa Cruz, em Apodi, principal reservatório em se tratando de acumulo de água (600 milhõs de metros cúbicos) e de vazão, quando sangra. Este reservatório já está recebendo um grande volume de água da região do Encanto e Riacho da Cruz. Deve começar a receber volume ainda maior nos próximos dias, quando a Barragem de Pau dos Ferros começar a sangrar.

Esta é a preocupação real de quem mora nas margens do rio Apodi/Mossoró, nas regiões das Barrocas e também do Alto da Conceição.

Marcosuel Costa, morador da rua Flávio de Oliveira há dez anos, reconhece a importância do trabalho realizado pelos profissionais da Defesa Civil. “Quando chove fica um pouco alagado, pois sobe o nível do rio. É um trabalho muito importante que ajuda bastante a gente que não tem para onde ir”, disse.



A Prefeitura trabalha no fortalecimento do Plano de Contingência do Município. Todas as secretarias que fazem parte do Sistema de Defesa Civil estão prontas para agir em caso de necessidades de apoio as pessoas desalojadas ou desabrigadas.

A população pode acionar a Defesa Civil por meio do número de telefone 199. “Um dos problemas que ainda estamos percebendo é o lixo nas margens do rio e próximo às bocas de lobo. Isso acaba agravando a situação. Por isso, reforçamos o pedido para que a população faça o descarte corretamente do seu lixo”, destacou o coordenador da Defesa Civil.