Defesa Civil intensifica monitoramento do nível do Rio Mossoró em Passagem de Pedra. Nesta segunda-feira, 3, a Defesa Civil esteve na comunidade Passagem de Pedra monitorando a região e orientando a população ribeirinha sobre os riscos e os cuidados que se deve ter em caso de enchentes e outros desastres naturais. A Prefeitura segue trabalhando no fortalecimento do Plano de Contingência do Município. Todas as Secretarias que fazem parte do Sistema de Defesa Civil estão prontas para agir em caso de necessidade de apoio às pessoas desalojadas ou desabrigadas.

A Prefeitura de Mossoró segue em monitoramento constante do nível do Rio Mossoró. Profissionais da Defesa Civil se mantêm em campo, atentos à elevação da água e às previsões meteorológicas, com objetivo de se anteciparem a possíveis enchentes, mapeando áreas de risco e adotando medidas estratégicas de segurança.



“Nós solicitamos à população mossoroense, principalmente à da região ribeirinha, que entre em contato com a gente assim que perceber qualquer elevação mais acentuada (do nível do rio) para que a Defesa Civil possa agir com brevidade”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil de Mossoró, Alcivan Gama.

A Prefeitura segue trabalhando no fortalecimento do Plano de Contingência do Município. Todas as Secretarias que fazem parte do Sistema de Defesa Civil estão prontas para agir em caso de necessidade de apoio às pessoas desalojadas ou desabrigadas.



Outro alerta de risco na comunidade se refere à travessia da “Passagem Molhada”, que deve ser evitada em momentos de escoamento de água sobre a superfície, para prevenção de acidentes no local.



Alcivan Gama reforça ainda a importância do contato imediato para situações de possível perigo. “A partir do momento em que nós agimos e nos antecedemos ao problema, a solução chega mais rápido e os danos são menores para a população. Então, se precisar, acione a Defesa Civil através do número de emergência 199”, concluiu.