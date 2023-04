Apicultores da Maísa receberão consultoria técnica do Mossoró Rural nesta terça-feira, 04

Nesta terça-feira (4), produtores assistidos pelo programa “Mossoró Rural” receberão consultoria técnica sobre a temática da apicultura. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Mossoró e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RN).



O evento será realizado na Escola Estadual Gilberto Rola, das 8h às 11h30, na comunidade rural da Maísa. A palestra será ministrada pelo consultor Robson Raad, do estado de Minas Gerais. “Nós estamos trazendo um consultor renomado em produção de alta produtividade. Vamos buscar trazer o mel novamente como uma bandeira para o município de Mossoró com certificação do Selo de Inspeção Municipal (SIM)”, pontuou Lecy Gadelha, analista Sebrae/RN.



As ações do programa têm como objetivo garantir consultorias técnicas que possam melhorar a qualidade da produção e permitir que o homem do campo consiga crescer economicamente a partir do que produz. Um trabalho que fornece assistência e acompanhamento aos produtores rurais do município.



A iniciativa visa o fortalecimento das cadeias produtivas em vários setores e reforça a importância da produção de mel na região. “É mais um momento importante para o desenvolvimento dos nossos produtores. Seguimos buscando cada vez mais fortalecer as políticas públicas na zona rural, fomentando a economia do nosso município, destacando as nossas potencialidades com mais essa oportunidade”, explicou Faviano Moreira, titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU).