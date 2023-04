Com diminuição da população estimada, Câmara de Mossoró poderá perder duas cadeiras. De acordo com dados preliminares do Censo 2022, divulgados pelo IBGE nesta segunda-feira (3), a população atual do município é de 264.181 habitantes. Este número poderá acarretar na redução da quantidade de vereadores na câmara, visto que a Constituição Federal prevê que municípios que tenham acima de 160 mil habitantes até 300 mil habitantes podem ter até 21 vereadores. Atualmente, a CMM possui 23 cadeiras parlamentares, já que em dados divulgados anteriormente, o número de pessoas em Mossoró ultrapassava os 300 mil; entenda.

FOTO: REPRODUÇÃO/₢ÂMARA