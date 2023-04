Venda de peixe para a Semana Santa no projeto “Peixe Popular” começa nesta quarta, 5. Os peixes serão vendidos em oito pontos na zona urbana de Mossoró. Já na zona rural, as vendas começam na quinta-feira (6), em pontos instalados na Maísa e na comunidade Jucuri. Os pontos de vendas vão funcionar das 7h às 12h e das 14h às 17h30. No total, serão 25 toneladas de peixe do tipo corvina, com preço acessível de R$ 10,00 o quilo. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com o Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM).

A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM), realizará, mais uma vez, o projeto “Peixe Popular” durante a Semana Santa. Trata-se de uma iniciativa que possibilita a famílias de baixa renda ter na mesa esse alimento que é tão tradicional nesse período para os brasileiros.

As vendas terão início nesta quarta-feira (5) e seguirão enquanto durar o estoque. No total, serão 25 toneladas de peixe do tipo corvina, com preço acessível de R$ 10,00 o quilo.

Os peixes serão vendidos em oito pontos na zona urbana de Mossoró: Alto de São Manoel (nas proximidades da Delegacia de Plantão), Nova Vida (próximo ao viaduto), Cobal, Santo Antônio (Praça Teresa Néo), Santa Delmira (na praça ao lado do Supermercado Queiroz), Abolição II (Centro Comercial), Belo Horizonte (Praça da Pirâmide) e o Mercado do Bom Jardim.

O projeto “Peixe Popular” também contemplará a zona rural na quinta-feira, 6 de abril. Serão instalados pontos de vendas na Maísa (ao lado do posto de combustíveis, na entrada da localidade) e na comunidade Jucuri, na rua Francisco Fernandes da Silva (antiga praça do Jucuri).

“A parceria entre o Afim e a Prefeitura de Mossoró tem sido muito importante. Sabemos que o peixe na Semana Santa já é uma tradição e nós que vendemos ano passado vimos o quanto esse projeto é importante para as pessoas carentes, que vão poder levar para suas casas 1 kg de peixe por apenas R$ 10,00. Lembrando que cada pessoa poderá levar até 3 kg de peixe”, disse o diretor do AFIM, Alex do Frango.

Os pontos de vendas vão funcionar das 7h às 12h e das 14h às 17h30.