Edital visa credenciar produtores culturais para realização de eventos no MCJ 2023

EA licitação foi publicada na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial de Mossoró. Para o credenciamento de produtores culturais, podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas aptas a realizarem festivais culturais diversos para a realização do MCJ. A contratação dos produtores culturais credenciados terá validade até o final do evento, contada a partir da publicação da homologação do credenciamento no DOM. A documentação poderá ser entregue até 3 de maio, na sala de licitação da Diretoria-Executiva de Licitações e Contratos, no horário das 8h às 13h e das 14h às 17h.dital visa o credenciamento de produtores culturais para realização de eventos no MCJ 2023.

FOTO: REPRODUÇÃO