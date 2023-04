Câmara vai discutir construção do santuário de Santa Luzia e buscar meios para concretizá-lo

Câmara vai discutir construção do santuário de Santa Luzia e buscar encaminhamentos para concretizá-lo. A audiência pública, proposta pelo presidente da casa, vereador Lawrence Amorim, acontecerá no dia 14 de abril, às 9h. Entre os aspectos de viabilidade a serem debatidos, estão opções de local do santuário, elaboração do projeto e formas de financiamento. Para subsidiar essa discussão, a Câmara convidará diversos segmentos para a audiência pública, que promete ser concorrida.

FOTO: REPRODUÇÃO