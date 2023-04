Assembleia Legislativa realiza sessão solene pelo Dia do Jornalista

“É um reconhecimento da Casa Legislativa aos profissionais que no dia a dia, ao levar informações, cumprem um importante papel social na manutenção da democracia e na proteção dos direitos e garantias individuais”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), salientando que já parabeniza os homenageados e torce para que cada um, no seu lugar de divulgação, busque levar informação verificada e que promova o bom debate de ideias com suas audiências.

Instituído pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) no ano de 1931 como uma homenagem a Giovanni BattistaT Libero Badaró, mais conhecido como Libero Badaró, o Dia do Jornalista, 7 de abril, será comemorado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na próxima quarta-feira (5).

Cada deputado irá homenagear um profissional da imprensa do RN, das mais diversas áreas de atuação. “É um reconhecimento da Casa Legislativa aos profissionais que no dia a dia, ao levar informações, cumprem um importante papel social na manutenção da democracia e na proteção dos direitos e garantias individuais”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), salientando que já parabeniza os homenageados e torce para que cada um, no seu lugar de divulgação, busque levar informação verificada e que promova o bom debate de ideias com suas audiências. Nesta sessão o deputado irá homenagear o jornalista Aluísio de Lacerda, atual chefe do Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar.

Giovanni Badaró foi médico e jornalista, assassinado em 1830, em São Paulo. Foi só em 1931, cem anos depois do acontecimento, que surgiu a homenagem e o dia 7 de abril passou a ser Dia do Jornalista. O movimento popular que se gerou por causa do seu assassinato levou D. Pedro I a abdicar do trono em 1831, no dia 7 de abril, deixando o lugar para seu D. Pedro II, seu filho, com apenas 14 anos de idade.

Homenageados:

- Valéria Pereira Dos Santos de Lima

Deputado Neilton Diógenes (PL)

- Breno Tavares Nunes

Deputado Nelter Queiroz (PSDB)

- Jeison Ferreira Costa

Deputado Luiz Eduardo (SDD)

- Octávio Santiago Neto

Deputado Hermano Morais (PV)

- Cristiane Maria Rodrigues

Deputada Cristiane Dantas (SDD)

- Ledson Honorato de França

Deputada Terezinha Maia (PL)

- Tiago Domingos Rebolo

Deputado Dr. Kerginaldo (PSDB)

- Leonardo Winicius de Souza Euzebio

Deputado Kleber Rodrigues (PSDB)

- Liziane Assunção Virgílio

Deputado Francisco do PT

- Juliana Lobo do Nascimento

Deputado Gustavo Carvalho (PSDB)

- Édyppo Elnnathan de Alcântara Félix

Deputado Tomba Farias (PSDB)

- Jhancy Richelm Lima de Oliveira

Deputada Eudiane Macêdo (PV)

- Luis Henrique de Souza e Silva

Deputado José Dias (PSDB)

- Felinto Rodrigues Filho

Deputado Taveira Júnior (União)

- Alan Souza de Oliveira

Deputado Coronel Azevedo (PL)

- Paulo Victor Silva do Nascimento

Deputada Divaneide Basílio (PT)

- Tulio Bezerra Lemos

Deputado Ubaldo Fernandes (PSDB)

- Francisco Freitas de Souza

Dep. Ivanilson Oliveira (União)

- Moisés Henrique Cavalcanti de Albuquerque

Deputado George Soares (PV)

- Aluísio de Lacerda

Deputado Ezequiel Ferreira (PSDB)

- Esdras Marchezan Sales

Deputada Isolda Dantas (PT)

- Michael Charles da Costa

Deputado Dr. Bernardo (PSDB)

- Marcos Antônio Dantas Martins

Deputado Adjuto Dias (MDB)