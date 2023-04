Perda de 1 milhão de euros de Neymar não passou de uma ativação de marketing

Com o prejuízo elevado, o brasileiro chegou a fingir que estava chorando durante a transmissão, e fez algumas caras e bocas lamentando a perda do dinheiro. O camisa 10 inclusive foi provocado por alguns dos seus amigos que participavam da Live, e um deles apontou que Neymar conseguiu um feito impressionante ao perder 1 milhão de euros em somente 60 minutos de jogatina.

Recentemente, uma notícia gerou bastante burburinho na internet, já que durante uma Live, o jogador do Paris Saint-Germain e seleção brasileira, Neymar Jr., perdeu 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,6 milhões na cotação atual) enquanto se divertia na plataforma de jogatina online da Blaze, operadora da qual ele é embaixador. Com o prejuízo elevado, o brasileiro chegou a fingir que estava chorando durante a transmissão, e fez algumas caras e bocas lamentando a perda do dinheiro.

No entanto, algumas horas depois foi confirmado que tudo não passou de uma jogada de marketing da Blaze, e a assessoria do futebolista revelou que o ocorrido foi "uma ativação através de uma Live e não teve investimento por parte do atleta". Dessa forma, o desespero fingido pelo jogador durante a Live não passou de uma encenação, já que ele recebe crédito da Blaze para jogar na plataforma.

Na semana passada, Neymar já tinha movimentado a Web ao aparecer ao lado do cantor Tierry jogando algumas rodadas de poker. O astro do Paris Saint-Germain é bastante conhecido por ser um fã da modalidade, e com frequência participa de competições, tanto presenciais quanto online.

“Jogar pôquer deve ser muito da hora. Agora, jogar conversa fora e dar boas risadas com gente boa é melhor ainda", escreveu Tierry em sua postagem no Instagram.

Críticas

Apesar da perda do brasileiro na plataforma de jogatina da Blaze não ter passado de uma jogada de marketing, muitas pessoas não tinham noção disso, e o ocorrido acabou lhe rendendo algumas críticas por conta do seu comportamento.

Com isso, o jornalista André Rizek não perdeu tempo para afirmar que o camisa 10 possui um comportamento inadequado fora de campo. "Messi e CR7 aproveitaram adversários fracos e fizeram história na Data Fifa. Kane se tornou o maior artilheiro da Inglaterra. Mbappé jogou muito. E o Neymar? Machucado, virou notícia por achar engraçado perder R$ 5,6 milhões no carteado”, escreveu Rizek no Twitter.

Ativo nas redes sociais como sempre, Neymar respondeu à crítica de Rizek com um emoji de risada, um de lamentação e a frase “O Fui Clear”. Em defesa do camisa 10, o ex-goleiro e pentacampeão mundial com a seleção brasileira, Marcos, destacou que Neymar sofre críticas como essas por ser brasileiro e bem-sucedido. "Neymar tem um defeito grave, é brasileiro, aqui quem faz sucesso incomoda demais", escreveu o ídolo do Palmeiras.

Neymar está afastado dos gramados desde fevereiro, quando sofreu uma entrada violenta enquanto defendia o PSG em confronto contra o Lille. O jogador sofreu uma lesão grave no tornozelo, precisou passar por uma cirurgia no começo deste mês e está em período de recuperação.

Por conta da gravidade da lesão e o longo período necessário para a sua reabilitação, dificilmente o camisa 10 voltará a atuar ainda nesta temporada, a não ser que ele consiga algum tipo de recuperação milagrosa. Vale lembrar que após ser eliminado da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain só tem o Campeonato Francês para disputar até o término da temporada.