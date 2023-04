Carga contendo 90 smartphones sem nota fiscal é apreendida pela PRF em Mossoró

A apreensão aconteceu na noite desta segunda-feira (10), no km 57 da BR 304. Os celulares estavam sendo transportados em um táxi. Segundo o motorista, ele recebeu uma quantia em dinheiro para transportar a carga, que partiu do município de Caruaru, em Pernambuco, e tinha como destino final a cidade de Fortaleza, no Ceará.