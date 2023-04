Homem que ameaçou invadir escola na Paraíba com machadinha é preso em Luís Gomes/RN. O suspeito, de 24 anos, foi preso nesta terça-feira (11). Ele vinha sendo procurado pela Polícia Militar de Joca Claudino/PB, após denúncias de que ele havia anunciado em suas redes sociais [FOTO] que estava armado com um facão e uma machadinha e que pretendia invadir escolas do município. Ao saber que a PM estava fazendo diligências para prendê-lo, o homem empreendeu fuga para Luís Gomes, onde acabou preso por policiais locais. De acordo com informações do delegado Hércules Freitas, o suspeito aparentava claros problemas psicológicos e falava coisas completamente sem nexo. Ele foi recambiado para a Paraíba, onde o inquérito será instaurado.

Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (11), no município de Luís Gomes, após ameaçar, em suas redes sociais, que iria invadir escolas do município de Joca Claudino, na Paraíba, armado com um facão e uma machadinha.

Ao tomar conhecimento da ameaça, a Polícia Militar do município paraibano passou a realizar diligências para prender o suspeito.

O homem então fugiu para Luís Gomes, onde acabou preso por policiais locais e conduzido para a delegacia.

De acordo com informações do Delegado Hércules Freitas, as informações iniciais eram que o suspeito pretendia seguir com seu plano na cidade potiguar, mas essa versão não chegou a ser confirmada oficialmente.

Ainda segundo o delegado, o homem aparentava claros problemas psicológicos e falava coisas completamente sem nexo. Ele foi recambiado para a Paraíba, onde o inquérito será instaurado.