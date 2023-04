100 dias de um Rio Grande do Norte que pode contar com o governo Lula . “Durante quatro anos, tanto nosso mandato na Assembleia Legislativa, quanto o governo da professora Fátima, trabalharam duro e transformaram muita coisa no Rio Grande do Norte. Infelizmente, não pudemos contar com o Governo Federal nesta jornada. Pelo contrário, tivemos que fazer no Rio Grande do Norte o que Bolsonaro desfazia no Brasil. Nunca nos escondemos atrás destas dificuldades. Persistimos e construímos muito. Agora, com 100 dias de Governo Lula já podemos dizer que temos mais condições para enfrentar os desafios e que esses resultados já são vistos na prática”.

Neste curto espaço de tempo de governo Lula, muito já aconteceu. A começar pela defesa da democracia. Enfrentamos no início do governo uma tentativa de golpe de estado, no dia 08 de janeiro, protagonizado por aqueles que, aliados ao fascismo, não se conformaram com o resultado das eleições. A resposta foi firme, e no dia seguinte à barbárie, os chefes dos três poderes, em momento histórico, marcharam juntos reafirmando a defesa intransigente da democracia brasileira.

Foram, sobretudo, 100 dias de muito trabalho e hoje afirmamos que o Brasil voltou. Voltou a ser respeitado no mundo, voltou a ter políticas públicas para mudar para melhor a vida das pessoas, voltou a ter responsabilidade ambiental e cuidado com os povos tradicionais, voltou a ter o diálogo como método e participação popular como marca. E no Rio Grande do Norte já é possível ver o reflexo dessa transformação.

Uma das primeiras grandes conquistas foi a retomada do Bolsa Família, que havia sido substituído pelo precário Auxílio Brasil no governo anterior. O valor foi reajustado, com a garantia de adicional de 150 reais para cada criança de até seis anos. No estado, já são 551 mil famílias beneficiadas pelo programa, representando um investimento de 334 milhões.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que contribui na composição da merenda escolar, teve reajuste de 35%, tendo sido enviados mais de 80 milhões de reais para a compra de alimentos no RN.

O programa Mais Médicos foi reconstruído, e já temos o anúncio de mais 74 vagas para profissionais atuarem em 28 municípios. Além disso, 10 milhões de recursos federais foram reservados para cirurgias eletivas, e 19 milhões repassados para entidades potiguares sem fins lucrativos que dão suporte ao SUS em 13 municípios.

No campo da infraestrutura, são 39 obras em escolas e creches com o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Além disso, tivemos anúncios importantes, como a previsão das obras para duplicação da BR 304 e a conclusão das obras da barragem de Oiticica.

Recentemente, vivemos uma crise na Segurança Pública, resultado de inúmeros ataques realizados por facções criminosas contra a população. O Governo do Estado agiu de maneira firme e ágil, acionando o Governo Federal, que prontamente ofereceu reforços às forças de segurança estaduais. Além do envio imediato de mais de 700 agentes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou 100 milhões para Segurança Pública do estado.

Em apenas 100 dias já tivemos muitas promessas cumpridas: comida na mesa dos brasileiros, investimento na ciência, valorização do salário mínimo e a esperança de vida digna aos trabalhadores.

Hoje o Rio Grande do Norte recebe atenção e investimento, além de conseguir trabalhar de forma integrada com o Governo Federal. Isso não é pouca coisa. Este é o ganho fundamental do alinhamento dos governos com o povo. Está novamente em curso um projeto que tem como centro ajudar aqueles que mais precisam e assegurar a cidadania e o bem viver da população. E imaginemos só o que ainda podemos fazer nos 1360 dias que temos pela frente?