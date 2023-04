Homem é preso por furtar duas picanhas no valor de mais de R$ 300 em supermercado de Mossoró. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (12). De acordo com o delegado Luís Antônio, responsável por lavrar o flagrante. O suspeito foi detido por seguranças do supermercado, já no estacionamento, com os itens furtados. Na delegacia, ele negou o crime, mas após o delegado mostrar as imagens de câmera de segurança, ele confessou em parte e chegou a dizer que trocaria as duas picanhas por drogas. O homem foi encaminhado à cadeia pública de Mossoró, pois não realizou o pagamento da fiança arbitrada.

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (12), em Mossoró, após furtar duas picanhas de um supermercado da cidade. Os itens, de acordo com o delegado Luís Antônio, responsável por lavrar o flagrante, custavam mais de R$ 300.

O suspeito foi detido por seguranças do supermercado, quando já estava no estacionamento do local, com os itens furtados. Em seguida, ele foi conduzido para a delegacia.

Ainda segundo o delegado Luís Antônio, inicialmente, o homem negou o furto. Porém, ao ser confrontado com as imagens de câmeras de segurança, ele confessou em partes. Afirmou que chegou a colocar os itens nas calças, mas que os havia devolvido. No entanto, as imagens mostram claramente que ele deixou o estabelecimento com as picanhas.

Ao ser questionado sobre o que faria com os itens furtados, ele chegou a dizer que os trocaria por drogas.

Lavrado o flagrante, o delegado arbitrou uma fiança no valor de R$ 3 mil. Como a quantia não foi paga, o suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.