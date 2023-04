Ezequiel Ferreira solicita série de melhorias para cidades da região Oeste. Entre as solicitações feitas pelo presidente da Assembleia Legislativa do RN, o aumento do efetivo policial e um estudo de viabilidade para a execução do saneamento básico nas ruas de Apodi; reforma de escola estadual, no municípios e Areia Branca; perfuração e instalação de poços, em Alto do Rodrigues; além de envio de viaturas policiais e o aumento do efetivo de Major Sales e Martins; veja outras solicitações do parlamentar.

Vários municípios da região Oeste do Rio Grande do Norte motivaram uma série de requerimentos do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB). As cidades beneficiadas serão Apodi, Areia Branca, Alto do Rodrigues, Major Sales e Martins.

Para Apodi, Ezequiel reivindica o aumento do efetivo policial e a disponibilidade de uma nova viatura com o objetivo de reduzir a criminalidade registrada na cidade. Além disso, também solicita a destinação de uma ambulância para atender as demandas da população na saúde pública.

Ainda para o município de Apodi, o parlamentar requer a realização de um estudo de viabilidade para a execução do saneamento básico das ruas da cidade, assim como sugere que sejam realizadas obras de pavimentação e drenagem nas vias.

Areia Branca também motivou a Ezequiel a solicitação do aumento do efetivo policial, além de melhores condições de trabalho para a Polícia Militar. Ezequiel também defende o envio de uma nova viatura policial para o município.

Outras ações destinadas a mesma cidade são a realização de um estudo de viabilidade para a execução do saneamento básico. Ainda para Areia Branca, o deputado requer a reforma da Escola Estadual Cônego Ismar Fernandes de Queiroz, bem como a destinação de materiais e equipamentos necessários para o seu adequado funcionamento.

Para Alto do Rodrigues, as solicitações foram para a perfuração e instalação de poços, pavimentação e drenagem de ruas, de uma nova ambulância e, também, de uma viatura policial.

Em relação a Major Sales e Martins, que ficam no Alto Oeste potiguar, Ezequiel solicitou o envio de viaturas policiais, o aumento do efetivo e melhores condições de trabalho para as forças de segurança nas duas cidades. Major Sales ainda motivou requerimento reivindicando a disponibilidade de um carro fumacê e a realização de estudos para obras de saneamento básico.