Ministro atende solicitação do Governo do RN e prorroga permanência da Força Nacional no Estado. Por meio de portaria, publicada na edição desta sexta-feira (14) do DOU, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública, bem como da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, no Rio Grande do Norte. A solicitação havia sido feito na quarta-feira (12), pelo governador em exercício do Rio Grande do Norte, Walter Alves. As tropas deverão permanecer no RN por mais 30 dias, dando suporte às ações de segurança. O contingente de vários estados do país chegou ao Rio Grande do Norte na madrugada do dia 15 de março para auxiliar no combate aos atos criminosos que estavam ocorrendo à época.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública, bem como da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, no Rio Grande do Norte.

A autorização consta em duas portarias, publicadas na edição desta sexta-feira (14), do Diário Oficial da União.

A medida atende à solicitação feita na quarta-feira (12), pelo governador em exercício do Rio Grande do Norte, Walter Alves.

As tropas deverão permanecer no RN por mais 30 dias, dando suporte às ações de segurança. De acordo com a portaria, a Força Nacional atuará “em ações conjuntas e coordenadas com os órgãos de segurança pública na circunscrição do Estado, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

Já a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária - FTIP, irá “exercer a coordenação das ações das atividades dos serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos, previstos no inciso IV do art. 3º da Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, e demais atividades correlatadas previstas na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984”.

O contingente de vários estados do país chegou ao Rio Grande do Norte na madrugada do dia 15 de março para auxiliar no combate aos atos criminosos que estavam ocorrendo à época.