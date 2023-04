Prefeitura adquire direitos do Chuva de Bala no País de Mossoró

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, destaca a importância da obra para o patrimônio público. “Um dia que eu considero importantíssimo para a cultura mossoroense. Nós trouxemos aqui o escritor Tarcísio Gurgel, que é o autor de toda essa peça que é apresentada ao ar livre, no espetáculo ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’. Estamos reconhecendo a importância da obra, e valorizando a história da cidade, que agora vai compor o patrimônio de Mossoró”, concluiu.

O texto original que conta a história da invasão do bando de Lampião, escrito por Tarcísio Gurgel, e recontado pela Prefeitura através do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”, passou a integrar o patrimônio do município. A cessão dos direitos aconteceu em solenidade nesta sexta-feira (14), no Salão dos Grandes Atos, sede do Poder Executivo de Mossoró.

Neste ano, o espetáculo completa 21 anos, resgatando há mais de duas décadas a história de resistência e bravura do povo mossoroense. Com a cessão dos direitos, a Prefeitura garante a continuidade do espetáculo, oportunizando, inclusive, levar a história de Mossoró para outras cidades do Brasil e do mundo.

O escritor Tarcísio Gurgel não escondeu a emoção e considerou o momento como um marco para a cultura de Mossoró, somado ao reconhecimento e atenção do município à história da cidade.

“A Prefeitura está fazendo a aquisição dos direitos do espetáculo 'Chuva de Bala no País de Mossoró'. Eu considero essa peça uma consagração. Consagração que eu sempre acreditei quando me dispus a fazer, ainda no meu primeiro conto. O espetáculo é pra mim, autor, uma coisa rigorosamente surpreendente, sobretudo pelo que ele representa para preservar e ressaltar essa imagem de resistência da cidade de Mossoró”, ressaltou o escritor.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, destaca a importância da obra para o patrimônio público. “Um dia que eu considero importantíssimo para a cultura mossoroense. Nós trouxemos aqui o escritor Tarcísio Gurgel, que é o autor de toda essa peça que é apresentada ao ar livre, no espetáculo ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’. Estamos reconhecendo a importância da obra, e valorizando a história da cidade, que agora vai compor o patrimônio de Mossoró”, concluiu.

O gestor conclui: “Existia uma insegurança jurídica, porque a Prefeitura passou anos e anos e não resolveu essa situação, ou seja, incorporar esse texto e esse projeto como patrimônio do município de Mossoró. Enfrentamos essa insegurança e resolvemos caminhar no diálogo e reconhecer a cultura. A partir de agora está incorporado ao patrimônio de Mossoró”, disse.

A história da invasão do bando de Lampião é recontada há 21 anos no adro da Capela de São Vicente, bairro Centro. O local foi palco do confronto do bando com as trincheiras montadas pelo prefeito à época Rodolfo Fernandes, em 1927. O espetáculo mantém viva a história e a essência de heroísmo do povo de Mossoró contra o bando de cangaceiros mais temido do Nordeste.