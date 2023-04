Suspeito de tentar matar a esposa grávida em Tibau/RN é preso no Ceará. A prisão aconteceu neste domingo (16), no município de Fortim/CE, para onde Genesio Alves de Moura fugiu, após o crime. Contra ele, existia um mandado de prisão em aberto, por tentativa de feminicídio. De acordo com o delegado Rafael Laboissiere, em 2020, o suspeito desferiu cerca de cinco golpes de faca na esposa, uma jovem de cerca de 20 anos, que estava grávida de 7 meses. Em seu depoimento, o homem não informou a motivação do crime, disse que sequer lembrava de tê-lo cometido. A relação do casal, no entanto, era tida como abusiva, com constantes agressões por parte de Genesio. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

FOTO: ILUSTRAÇÃO