Júri condena acusado de matar a esposa a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão

Julgamento aconteceu no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. Começou às 9h. Em seu depoimento, o réu Diego Rodrigues negou ter matado a mulher Vanderlania Queiroz, mas caiu em contradição principalmente quando confrontado com as provas técnicas.

O Conselho de Sentença condenou Diego Rodrigues Marques, de 31 anos, a 21 anos 10 meses e 15 dias de prisão, por ter matado Vanderlânia Lima Queiroz, na época com 27 anos, no dia 27 de abril de 2022, perto do Motel Hawana, no bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró-RN.

O Tribunal do Júri Popular, sob a presidência do juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, começou às 9h, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró.

Em seu depoimento, Diego Rodrigues, voltou a alegar inocência e novamente caiu em contradição, principalmente quando confrontado com as provas técnicas. Ficou configurado que ele levou a mulher para um local pouco movimentado, matou a mulher e disse que tinha sido assassinada por inimigos que queriam lhe matar. Queria que os jurados acreditassem que a mulher havia sido morta no local dele.





Após o depoimento do réu e de uma testemunha (irmã da vítima), o promotor de Justiça Italo Moreira Martins detalhou o caso, mostrando, inclusive, as provas técnicas, exatamente que contraria a versão do réu para o assassinato da jovem Vanderlania Lima Queiroz.

Italo pediu a condenação do réu por feminicídio, com as devidas qualificadoras. Disse que Diego matou a mulher Vanderlania de forma covarde.





O advogado Otoniel Maia Juinor apresentou as teses de defesa do réu, explicando, entre outras questões, que os bandidos poderiam ter matado a mulher do réu exatamente para se vingar dele.





Mas esta versão não caiu bem ao entendimento do Conselho de Sentença.

Ao final dos debates, o Conselho de Sentença foi chamado a Sala Secreta e decidiram pela condenação do réu. Diante dos quesitos votados, o juiz Vagnos Kelly aplicou pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, inicialmente em regime fechado.

A defesa tem cinco dias para recorrer ou não da decisão do Tribunal do Júri Popular.