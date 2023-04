Bolão realizado em Mossoró fatura prêmio de quase R$ 122 mil na Mega-Sena

Um bolão com sete números, realizado por 17 apostadores, no valor de R$ 10 por aposta, ganhou um prêmio de R$ 121.613,58, no sorteio da Mega-Sena realizado no sábado (15). A aposta, realizada na Loteria Sorteca, no Centro de Mossoró, continha os números 02-20-27-30-59, faltando apenas o número 52 para que o grupo faturasse o prêmio total da loteria. Os 17 sortudos vão dividir o prêmio e cada um vai levar R$ 7.153,74 para casa. Os ganhadores devem procurar uma agência da Caixa para fazer a retirada da quantia.