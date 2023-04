Idoso vai a júri popular por ter tentado matar a ex-companheira no ano de 2011, em Mossoró. Adriano Domingos da Silva, de 63 anos, senta no banco dos réus do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, para ser julgado pela sociedade mossoroense, sob a acusação de ter tentado matar sua ex-companheira. O crime aconteceu no dia 13 de agosto de 2011, no bairro Nova Betânia. A motivação do crime seria o fato dele não aceitar o fim do relacionamento. O júri será presidido pelo Juiz Vagno Kelly Figueiredo de Medeiros e está previsto para ser iniciado por volta das 9h desta terça-feira (18).

Mais um crime contra a vida vai a júri popular nesta terça-feira (18), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, no município de Mossoró.

Adriano Domingos da Silva, de 63 anos, senta no banco dos réus para ser julgado pela sociedade mossoroense, sob a acusação de ter tentado matar sua ex-companheira, Kátia Regina dos Santos.

O crime aconteceu no dia 13 de agosto de 2011, no bairro Nova Betânia. A motivação do crime seria o fato dele não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, com quem havia passado 12 anos casado, estando separados há um mês.

O júri será presidido pelo Juiz Vagno Kelly Figueiredo de Medeiros e está previsto para ser iniciado por volta das 9h desta terça-feira (18).

O CRIME

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, com base nos autos do inquérito policial, no dia do crime, o acusado, visivelmente embriagado, foi até a casa da vítima, dizendo que queria conversar.

Aproveitando-se da confiança que a ex-companheira ainda tinha nele, no momento em que foi fechar a porta, ele a ameaçou com uma faca e disse que “se não seria sua, não seria de mais ninguém”.

Em seguida, começou a agredi-la com diversos socos. A vítima conseguiu se defender e, após uma longa luta corporal, conseguiu tirar a faca da mão do agressor.

O MPRN deverá pedir a condenação do réu por tentativa de homicídio, com os agravantes de agressão contra mulher e de ter sido cometido em estado de embriaguez.