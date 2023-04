Polícia registra homicídios nos municípios de Upanema e Areia Branca

Os dois casos aconteceram na noite desta segunda-feira (17). A vítima de Upanema foi identificada como Manoel Braz de Carvalho Filho [FOTO A ESQUERDA], de 48 anos. Ele foi morto com cerca de 15 disparos de calibre 12, no momento em que colocava comida para seus animais. Manoel era tido como uma pessoa querida no local, sem inimizades, tendo este crime deixado a população chocada; já em Areia Branca, Thiago Soares Galvão, de 21 anos, foi morto a tiros, no bairro Nordeste. Familiares informaram que ele havia pedido uma motocicleta emprestada para ir comprar um açaí, mas, segundo a polícia civil, não havia comércios de açaí nas proximidades onde o crime aconteceu. No local, prevaleceu a lei do silêncio. As delegacias das duas cidades vão investigar os homicídios.