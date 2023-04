Incêndio em escola de Grossos teria começado em um ar-condicionado

Em entrevista para o blog O Facho de Grossos, o professor e também diretor da Escola Estadual Coronel Solon, Ronaldo, informou que o incêndio ocorrido na manhã desta terça-feira (18), foi ocasionado por um curto-circuito no ar-condicionado da sala atingida pelas chamas. Ele ainda desmentiu rumores de que tenha se tratado de um ataque. Em contato com o MOSSORÓ HOJE, o major Joilton Cunha, comandante regional do Corpo de Bombeiros, informou que uma guarnição foi acionada ao local, mas que lá chegando, a equipe da escola e populares já tinha apagado as chamas, cabendo a eles apenas realizar o rescaldo do ambiente. O Itep também foi acionado para realizar a perícia e determinar, de forma oficial, a causa do acidente.