Caso Silas Belota chega ao Tribunal do Júri Popular quase 10 anos depois

Silas Belota foi executado dentro de casa por cinco pessoas (acesse e veja nome de quatro) no dia 23 de setembro de 2013, em sua residência, na Rua Pedro Velho, no bairro Santo Antônio, zona norte da cidade. Após o crime, as testemunhas, ao ser ouvidas no processo, identificaram os suspeitos, ora denunciados e pronunciados para julgamento. Do processo, nesta quarta-feira, 19, sentam no banco dos réus Pablo Diego, que está preso, e Gilkley Batista, que está em liberdade. Os outros dois réus foram assassinados. Julgamento está previsto de começar as 9 horas, no Fórum Municipal.