Agricultor senta no banco dos réus por ter tentado matar homem que confundiu com um desafeto. O júri popular de Francisco Barbosa Bezerra, de 43 anos, será realizado nesta quinta-feira (20), no Fórum de Mossoró. Ele é acusado de ter atacado, com uma alavanca de ferro, Francisco de Assis do Nascimento. O crime aconteceu no dia 8 de junho de 2013, em Governador Dix-Sept Rosado. A vítima teria sido confundida pelo réu com um antigo desafeto seu, de novo Ismael. Francisco de Assis teve traumatismo cranioencefálico grave, mas foi socorrido e sobreviveu. Já Francisco Barbosa, foi preso logo depois e confessou o crime.

FOTO: REPRODUÇÃO