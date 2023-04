Um dos homens mais procurados pela Justiça do RN é preso no Paraguai. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (19), na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com Ponta Porã/MS. O preso, de 32 anos, é acusado de enviar cargas de drogas e de armas de estados fronteiriços do Brasil para o Rio Grande do Norte e Paraíba, além de ser apontado com integrante de uma facção criminosa do RN, e de atuar, também, na linha de frente de assaltos, pesando contra ele forte suspeita de ter dado suporte aos recentes atentados ocorridos neste estado. Contra ele havia 4 mandados de prisão em aberto expedido pelas comarcas de Marcelino Vieira, São Paulo do Potengi, Alexandria e Natal, por crimes diversos.

Uma ação da Força-Tarefa Susp Natal realizada em conjunto com a Polícia Federal no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso do Sul, e pela Secretaria Nacional Antidrogas-SENAD/PY, resultou nesta quarta-feira (19), na prisão Klever Lucas Paz de Oliveira, o Klevinho, de 32 anos, considerado um dos foragidos mais procurados pela Justiça do Rio Grande do Norte.

Klevinho é suspeito de envolvimento com roubos a bancos, carros-fortes, tráfico de drogas e de armas. A prisão aconteceu na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com Ponta Porã/MS.





Alvo da Operação Pélagos, deflagrada em 23 de novembro de 2022, pela FT-SUSP/RN, no momento em que foi abordado no dia de hoje, o suspeito ainda tentou enganar os policiais se utilizando de nome falso.

O preso é acusado de enviar cargas de drogas e de armas de estados fronteiriços do Brasil para o Rio Grande do Norte e Paraíba, além de ser apontado com integrante de uma facção criminosa do RN, e de atuar, também, na linha de frente de assaltos, pesando contra ele forte suspeita de ter dado suporte aos recentes atentados ocorridos neste estado.





Contra Klevinho havia 4 mandados de prisão em aberto expedido pelas comarcas de Marcelino Vieira, São Paulo do Potengi, Alexandria e Natal, por crimes diversos, dentre eles, o do assalto aos bancos em São Paulo do Potengi, no dia 14.10.2020, quando cerca de 30 criminosos usando armas de grosso calibre atacaram duas agências bancárias e o prédio onde funcionam a base da Polícia Militar e a Polícia Civil.

O envolvido também é suspeito de ataques a carros-fortes no interior do Nordeste e tido como uma das lideranças da quadrilha que em 13/02/2023 entrou em confronto com a Polícia Civil na cidade de Cubati/PB quando se preparava para atacar agências bancárias de Taperoá/PB, cujo embate resultou na morte de sete criminosos e um arsenal apreendido.

Neste trabalho, a FT-SUSP/RN contou ainda com o apoio da DELEPAT/PF/RN, DELEPAT/PF/PA, Delegacia da PF em Ponta Porã/MS, Polícia Civil/PB, Polícia Civil/RN e Polícia Rodoviária Federal.

Força Tarefa SUSP/RN

A Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-SUSP/RN) é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento Penitenciário Nacional, Departamento Penitenciário Estadual (DEPEN/SEAP) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED). O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua na articulação dessas ações conjuntas entre as forças de segurança federais e estaduais, juntamente com as secretarias de segurança pública.