Suspeito de dez homicídios no Ceará é preso na casa da namorada em Alexandria

Policiais civis da 76ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Alexandria) e da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE) deram apoio à equipe da Polícia Civil do Ceará (PCCE), nesta quarta-feira (19), no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de Rener Silva Rodrigues, 24 anos, também conhecido como “Renê”.



Ele, suspeito por homicídio qualificado e investigado por 09 homicídios praticados no município de Quixadá/CE e no sertão do estado do Ceará, foi preso no município de Alexandria, enquanto saía de sua residência. Rener Silva pertence a uma facção criminosa no estado do Ceará e foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.