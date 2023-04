Foragido da justiça morre em troca de tiros com a Polícia de Pau dos Ferros

Na manhã desta quinta-feira (20), policiais civis da 53ª Delegacia de Polícia (DP de Pau dos Ferros), em ação conjunta com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), entraram em confronto com Ítalo Alan Martins Alves, também conhecido como “Tantin”.



"Tantin" era foragido da justiça e tinha dois mandados de prisão, além de ser investigado por vários roubos violentos a residências, praticados nas últimas semanas em Pau dos Ferros. Ele foi atingido durante o confronto após reagir durante a ação policial.



Apesar de ter sido socorrido e levado ao hospital regional, Ítalo Alan morreu. Com ele, foi encontrado um revólver de calibre 38, municiado; assim como aparelhos celulares, maconha, cocaína e “crack”.



A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181