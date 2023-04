PM estréia nova farda e governadora promete 400 novas viaturas

O dia de Tiradentes foi comemorado em solenidade no quartel da Polícia Militar, em Natal, com a presença da governadora Fátima Bezerra. "Após 29 anos estamos trocando os uniformes da PM por um novo modelo, mais adequado às condições climáticas da região e às necessidades operacionais", afirmou a Govenadora Fatima Bezerra, ressaltando que o investimento é no valor de mais de R$ 8 milhões. A chefe do Executivo confirmou o pagamento das diárias operacionais para o dia 28 próximo e o processo de aquisição de 400 veículos para as polícias civil e militar. Serão 300 viaturas alocadas e o restante próprias. "Este é mais um investimento importante que fazemos em convênio com o Governo Federal para substituir as antigas viaturas", afirmou a Governadora.

Neste dia 21 de abril, feriado nacional em homenagem ao alferes José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, considerado herói nacional, mártir e Patrono da Nação Brasileira e das Polícias Militares Brasileiras, o Governo do RN estreou o novo fardamento da Polícia Militar no Estado, confirmou a renovação da frota de 400 veículos do sistema de segurança pública e o pagamento das diárias operacionais do mês de março na próxima sexta-feira, 28, e a autorização das promoções dia 02 de maio.

O dia de Tiradentes foi comemorado em solenidade no quartel da Polícia Militar, em Natal, com a presença da governadora Fátima Bezerra. "Após 29 anos estamos trocando os uniformes da PM por um novo modelo, mais adequado às condições climáticas da região e às necessidades operacionais", afirmou a Govenadora Fatima Bezerra, ressaltando que o investimento é no valor de mais de R$ 8 milhões.

A chefe do Executivo confirmou o pagamento das diárias operacionais para o dia 28 próximo e o processo de aquisição de 400 veículos para as polícias civil e militar. Serão 300 viaturas alocadas e o restante próprias. "Este é mais um investimento importante que fazemos em convênio com o Governo Federal para substituir as antigas viaturas", afirmou a Governadora.

"Fiz questão de vir aqui partilhar com vocês este momento importante. Saúdo a competência e dedicação das autoridades da segurança pública e todo o efetivo pelo trabalho incansável para garantir melhores condições de trabalho e segurança à população. Trago minha imensa gratidão pela dedicação de vocês, inclusive no enfrentamento recente aos ataques da criminalidade. Confiamos nas forças de segurança do nosso estado, que agiu prontamente e com apoio das forças federais. Graças a dedicação de vocês conseguimos debelar aquela onda".

Fátima Bezerra pontuou que investir em segurança pública continua sendo prioridade do Governo. "Estamos fazendo a reposição gradativa do efetivo. Desde 2019 realizamos cinco concursos públicos para contratação de pessoal. No primeiro incorporamos 1.090 policiais militares, no segundo 260, 78 no quadro de saúde, no quarto abrimos vagas para 132 oficiais combatentes que hoje estão realizando o curso de preparação. Aqui é preciso destacar, há 18 anos não era realizado concurso para oficiais combatentes, e o quinto concurso para 1.158 praças e músicos teve as provas realizadas no último domingo".

Ainda dentro das medidas de valorização da Polícia Militar, a governadora citou, nos últimos quatro anos, a promoção de 9.557 militares praças e oficiais. "Fizemos a reestruturação salarial, o sistema de aposentadoria com integralidade e simetria e continuaremos atuando para melhorar a segurança pública".