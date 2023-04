Irmão do prefeito de Mossoró morre em possível queda de moto

Arlon Wellington Américo da Silva, de 37 anos, estava se deslocando numa motocicleta da região do Campus Central da UERN na direção do Centro de Mossoró. Ao passar pelo rotatória da BR 110, perdeu o controle da moto e caiu. O ITEP removeu o corpo para exames e definir a causa da morte. A Prefeitura Municipal de Mossoró divulgou nota de pesar, expressando condolências à família do prefeito Allyson Bezerra.

O irmão do prefeito Allyson Bezerra, Arlon Wellington Américo da Silva, de 37 anos, caiu da moto durante a madrugada deste domingo e morreu em Mossoró-RN.

O acidente aconteceu por volta de 3h na rotatória da BR 110, acesso a Leste Oeste e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), na região do Bairro Costa e Silva.

A informação repassada pela Polícia Rodoviária Federal é que Arlon Silva estava se deslocando pela Avenida Antônio Campos na direção do Centro de Mossoró, quando teria perdido o controle da moto e caído.

O SAMU foi acionado ao local, mas já o encontrou sem vida. Equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) foi acionado ao local, assim como a Polícia Rodovia Federal, Militar e Civil.

O corpo de Arlon Silva foi removido para exames mais apurados (apontar a real causa da morte e a possível motivo da queda) na sede da Coordenação Regional do ITEP, em Mossoró.

O caso também será apurado, como de praxe, em inquérito policial, no caso, conduzido na 1ª Delegacia de Polícia Civil localizada no Grande Alto São Manoel.

O prefeito Allyson Bezerra esteve no local, acompanhando os trabalhos das autoridades da Polícia Civil e Militar. Em Nota, a gestão municipal expressou condolências à família.

NOTA DE PESAR

A Prefeitura Municipal de Mossoró manifesta profundo pesar pelo falecimento do senhor Arlon Wellington Américo da Silva, irmão do Prefeito Municipal de Mossoró, Allyson Bezerra, ocorrido neste domingo (23), em Mossoró.

Neste momento de dor, a Administração Pública Municipal se solidariza com familiares e amigos, expressando ainda as mais sinceras condolências à familia enlutada.

Mossoró-RN, 23 de abril de 2023

O velório será à partir das 14 horas no Centro de Velório SBC, que fica em frente ao Cemitério Público São Sebastião, localizado à Rua Melo Franco, 11, Centro. Horário: