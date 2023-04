Fatalidade: bebê de 1 mês morre sufocado após mãe cochilar sobre ele em uma rede. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), no bairro Sumaré, em Mossoró. A polícia Civil foi acionada para averiguar o caso. De acordo com informações do Delegado Teixeira Júnior, a mãe do bebê estaria com ele dentro de uma rede. Em determinado momento, ela teria cochilado e emborcado por cima do filho. O caso, extremamente triste, acende o alerta para o esgotamento físico e mental de uma mãe, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, onde acontece uma exaustiva rotina de cuidados e amamentação durante, praticamente, 24h por dia.

Uma fatalidade deixou um bebê de apenas um mês sem vida, na manhã desta segunda-feira (24), no bairro Sumaré, em Mossoró.

A polícia Civil foi acionada para averiguar o caso. De acordo com informações do Delegado Teixeira Júnior, a mãe do bebê estaria com ele dentro de uma rede. Em determinado momento, ela teria cochilado e emborcado por cima do filho.

Uma unidade do Samu foi acionada ao local e constatou o óbito, sendo acionada a PC e o Itep para realização da perícia no local.

Ainda segundo o delegado, o pai prestou depoimento e confirmou o fato. A mãe não foi ouvida por estar extremamente abalada.

Um caso triste, que acende o alerta para o esgotamento físico e mental de uma mãe, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, onde acontece uma exaustiva rotina de cuidados e amamentação durante, praticamente, 24h por dia.

O corpo do bebê foi removido para exames na sede do Itep e, posteriormente, será liberado para sepultamento. O caso será investigado pela polícia C