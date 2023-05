Novo ICMS para Diesel e GLP já está em vigor em todo o país

No Rio Grande do Norte, esta mudança no setor tributário será de redução no imposto, ou seja, os potiguares deverão pagar menos pelo diesel e pelo GLP. No caso do diesel a redução será de R$ -0,11(Em abril era R$ 1,05) e no caso do gás a redução é de R$ -0,16 (Em abril era cobrado R$ 1,41). Essas alíquotas são únicas, em todos os estados da federação. A medida passou a valer nesta segunda, 1º de maio. Com isso, a cada litro de diesel comercializado, será pago uma alíquota de ICMS de R$ 0,94. Já no caso do gás de cozinha será de R$ 1,25.