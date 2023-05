Rede de supermercados e ONGs de Mossoró realizam feira de adoção de pets neste sábado, 6

A campanha “Meu Novo Amigo Pet” chega a sua segunda edição e acontecerá no Supermercado Queiroz do Alto de São Manoel, das 8h às 12h. Na oportunidade, o Abrigo Mossoró e os Institutos Renata Praxedes e Ampara apresentarão os cães e gatos que estão disponíveis para adoção, para que eles possam encontrar um novo lar amoroso. Somente no primeiro trimestre de 2023, as três ONGs estão com somatório médio de quase 100 animais resgatados, à espera de adoção. Quem não puder adotar, também pode contribuir com doações de ração, shampoo para cachorro e gato ou produtos de limpeza como: água sanitária, pasta de pinho ou detergente neutro.