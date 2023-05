"Uma penúria, é podre de sujo e velho, diz Senador Styvenson sobre o HRTM

A reclamação do Senador é porque destinou R$ 12 milhões para estruturar o Hospital Regional Tarcísio Maia em 2020 e, passados 3 anos, estes recursos ainda não foram aplicados em sua totalidade. Segundo o senador em entrevista à Tribuna do Norte, quando o Governo deixa de investir recursos em setores vitais como Saúde, Educação, Segurança e rodovias, faz com que os investidores que estão aqui vão embora para estados vizinhos e quem poderia vir para o Rio Grande do Norte não vem mais pelo mesmo motivo. "Estamos sendo sugados pelos estados vizinhos", diz Styvenson Valentin. Na mesma entrevista, que pode ser acessada AQUI, o senador do Podemos falou sofre seu projeto de lei que torna crime de terrorismo atos de terrorismo praticados por milicianos e organizações criminosas e também qual seu destino político nas próximas eleições (Foto: Magnos Nascimento).

O senador Styvenson Valentin, do Podemos, reafirma que a falta de investimentos em setores vitais no Rio Grande do Norte, como segurança, educação, saúde e infraestrutura, está fazendo com que o Estado pare no tempo e “seja sugado” pelos Estados vizinhos como Paraíba e Ceará.

Styvenson Valentin concedeu entrevista ao Jornal Tribuna do Norte, ocasião que falou sobre partidos, reclamou que os recursos que destinou para Saúde, Educação e Segurança no Rio Grande do Norte e o governo do Estado não investiu em sua totalidade, apesar da necessidade extrema. Criticou a falta de cuidados com as rodovias estaduais.

Falou sobre o 8 de janeiro em Brasília e se mostrou confiante de que o seu projeto de lei para tornar atos de terrorismo praticados por milicianos e organizações criminosas crime de terrorismo seja aprovado pelo Congresso Nacional e depois sancionado pelo Governo Federal.

Faltou também sobre o alinhamento do partido União Brasil com o Governo Federal e revelou se prefere disputar o Governo do Estado ou a Prefeitura de Natal nas próximas eleições. Disse que deixou de ser besta e agora está investindo para divulgar seus atos de seu mandato e que trabalha para mudar a realidade do Estado, seja como senador, governador ou Natal. Só aceita cargo que possa trabalha para mudar a realidade.

Em contato com o MH, o senador reafirmou as informações à Tribuna do Norte e lamentou que o Governo do Estado não esteja vendo o tamanho do estrago que é para o povo do Rio Grande do Norte não fazer estes investimentos de recursos que estão em caixa há pelo menos 3 anos.

Neste ponto específicos, Styvenson Valentin está fazendo referência a recursos na ordem de R$ 12 milhões que destinou há 3 anos para estruturar o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, que atende população de mais ou menos 900 mil habitantes 65 cidades do Oeste do Estado.

Ele também reclamou que o Governo do Estado não tem investido os recursos que destinou para educação, setor que enfrenta problemas graves. Fala também que o Governo do Estado não investiu em sua totalidade os recursos que destinou para segurança pública e, o que considera mais grave, também em Educação.

“Exemplo disso são os R$ 7 milhões parados que a agente vai perder agora no final do ano (empenho vai cair no dia 22 de dezembro de 2023) lá na Escola Maria Ilka para construção de uma nova escola”, diz Styvenson Valentin, lembrando que este, porque o Governo não investe, não explica, não realiza as diligências necessárias para aplicação destes recursos.

Sobre os R$ 16 milhões que destinou para estruturar o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, Styvenson Valentin disse que ouviu dizer que o Governo do Estado já havia investido 60% destes recursos, mas que o Hospital continua na penúria, é podre de sujo e velho.

O senador ressalta que quando o Governo do Rio Grande do Norte, deixa de investir no básico, como saúde, segurança, educação e infraestrutura, como estradas, os investidores começam a fugir para estados vizinhos que investiram nestes setores. Ele faz referência ao Estado da Paraíba, mas que também ocorre o mesmo com o Estado do Ceará. Na opinião do Senador, o Governo do Estado só vai acordar para estas questões, quando o povo acordar e cobrar seus direitos básicos. É o que sugere que ocorra nas eleições.