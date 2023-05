Conheça o APP Vuco Vuco - marketplace, genuinamente mossoroense

Não são raras as famílias que têm em suas garagens objetos novos e usados sem utilidade, como bicicletas, maquinas de lavar e até mesmo objetos de uso pessoal, como cordões, relógios e brincos, mas que para outras famílias são úteis. As novas ferramentas tecnológicas estão surgindo para servir de elo comercial entre estas duas famílias. É o caso do Aplicativo Vuco Vuco – Marketplace, colocado no mercado há poucos dias pela empresa Dunnas Tecnologia e Consultoria Ltda, de Mossoró-RN. Está disponível no Play Store e no Apple Store. É totalmente gratuito. Só baixar e começar a usar, seja procurando algo que lhe interessa ou para se desfazer do que não servem mais em seu dia a dia. Mais no @vucovuco.mp