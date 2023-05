Mototaxistas de Mossoró devem realizar vistoria dos seus veículos até o dia 16 de maio.

A medida tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e dos próprios mototaxistas, além de coibir atuações irregulares no município. A vistoria foi iniciada nesta segunda-feira (8). Para a realização do procedimento, os mototaxistas deverão comparecer à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte, localizada à rua Felipe Camarão, nº 968, bairro: Doze Anos, Mossoró-RN, munidos dos documentos exigidos e com a motocicleta em condições adequadas para proceder com o Recadastramento e Vistoria anual dos veículos cadastrados.