Cadastramento de comerciantes interessados em vender no Polo Estação das Artes é iniciado

Teve início nesta segunda-feira (8) o cadastramento de vendedores interessados em comercializarem seus produtos nos polos do "Mossoró Cidade Junina" (MCJ) 2023.

A ação acontece na Biblioteca Ney Pontes Duarte, bairro Centro. A 26ª edição do evento acontecerá de 3 a 24 de junho. A abertura oficial do MCJ ocorre no "Pingo da Mei Dia" e o encerramento com o "Boca da Noite".

Até amanhã (9) o cadastramento é exclusivo para comerciantes que atuarão na área interna da Estação das Artes, em espaço e estrutura disponibilizada pelo Município. Já na quarta-feira (10) e quinta-feira (11) o cadastro dos comerciantes é para a área externa do polo.

“Hoje e amanhã nós faremos o cadastro da área interna da Estação das Artes, onde a Prefeitura de Mossoró disponibilizará quiosques”, disse Roberto Ramalho, gerente executivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

“Na quarta e quinta-feira faremos o cadastramento da área externa da Estação. Esses dias foram aprimorados devido a quantidade de cadastros que foram feitos no ano passado e para a gente ter uma melhor comodidade de atendimento ao pessoal”, completou.

A comerciante Ana Alice Carneiro esteve logo cedo no local e realizou seu cadastramento para o polo da Estação. Ana disse que desde o início do evento participa da festa. Primeiro ao lado de seu pai e agora sozinha, após o falecimento de seu genitor anos atrás.

“Eu coloco a barraca desde o início do "Mossoró Cidade Junina". Primeiro com o meu pai e agora sozinha após o falecimento dele em 2019. No ano passado foi muito bom e espero que nesse ano seja melhor ainda. Todos da Prefeitura estão de parabéns pela organização”, falou Ana Alice.

Ela informou ainda que também comercializará seus produtos no "Pingo da Mei Dia" e no "Boca da Noite".

Outro comerciante que compareceu à Biblioteca Ney Pontes Duarte para realizar seu cadastro foi Gustavo Oliveira. Ele também acredita em boas vendas no evento deste ano. “A minha expectativa é muito grande para este ano. Temos perspectiva de bom lucro. Graças a Deus no ano passado foi bom e este ano vai ser melhor ainda”, frisou.

Secretário Municipal de Cultura, Igor Ferradaes acompanhou o cadastramento dos comerciantes e destacou a importância do "Mossoró Cidade Junina" para a economia. “O 'Mossoró Cidade Junina' tem a importância de fomentar a economia local. Estamos trabalhando para fazer um grande evento e a edição deste ano tem tudo para ser uma das maiores de todos os tempos”, ressaltou.

Também haverá cadastramento de comerciantes para a área da Praça de Alimentação. O cadastramento será feito no dia 12 de maio. Para o espaço serão disponibilizados 10 quiosques (3,00 m² x 4,00 m² cada) voltados à área da convivência, situada no cruzamento da avenida Rio Branco com a rua Dr. João Marcelino, bairro Centro.

Para o Polo Cidadela, o cadastramento acontecerá no dia 12 de maio. Já o cadastramento de vendedores interessados na Arena das Quadrilhas e no polo “Arraiá do Povo”, localizado no Parque de Exposições Armando Buá, será realizado no dia 15 de maio.