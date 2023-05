Em Mossoró, Fátima anuncia novo operador do Porto de Natal e entrega poço movido a energia solar. A Governadora está cumprindo agenda na cidade nesta terça-feira (9). No primeiro evento da pauta, às 10h, na Sede da Agrícola Famosa, vai anunciar o novo operador logístico pelo Porto de Natal, que atuará no transporte das frutas potiguares para outros países; já às 16h, Fátima segue para a comunidade rural Arisco, onde entregará poços movidos a energia solar. O projeto integra o Programa Estadual RN + Água.

FOTO: REPRODUÇÃO