“Quero ouvir as demandas do cidadão”, diz Allyson Bezerra sobre o Fala Mossoró

A Prefeitura de Mossoró apresentou nesta terça-feira (9) o programa “Fala Mossoró”, iniciativa que visa oportunizar ao cidadão mossoroense participação de forma direta na administração pública da cidade. É um importante canal de comunicação que permite aos usuários e à população em geral terem voz ativa e serem cada vez mais ouvidos pelo Município. O lançamento aconteceu no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania.



O programa foi pensado com o objetivo de trazer a população para dentro da Prefeitura, onde cada cidadão terá a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da cidade. O “Fala Mossoró” será instituído em decreto a ser publicado pelo Município.



“É um momento especial estar assinando aqui, hoje, o decreto do programa “Fala Mossoró”, um programa instituído junto à Ouvidoria-Geral do Município. O objetivo é muito claro, fazer com que o cidadão mossoroense seja ouvido, escutado, entendido e tenha as suas reivindicações chegando até o Palácio da Resistência. Estamos criando diversos canais, desde a Ouvidoria Itinerante, para saber se o atendimento em nossos equipamentos está sendo adequado, como também nos canais digitais. Eu quero ouvir o que o cidadão está querendo que chegue até a Prefeitura, eu quero ouvir as demandas do cidadão e saber realmente a necessidade do povo”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.

A Prefeitura ampliou de um para dez os canais de atendimento, oferecendo vários mecanismos, onde o usuário pode escolher a melhor forma para procurar a Ouvidoria-Geral do Município e fazer a sua manifestação.



“É muito importante esse canal de atendimento por ligar o cidadão à Prefeitura. É uma oportunidade que a gente tem de interagir, dar opinião entre tantas outras coisas. Portanto, é de suma importância ao mossoroense poder contar com esse serviço”, disse o aposentado e usuário do programa, Ilton Gurgel.

Vale destacar que o “Fala Mossoró” será um canal efetivo e eficiente, com profissionais capacitados e preparados para lidar com as diferentes manifestações. Recebendo, analisando e encaminhando as solicitações dos usuários, visando sempre dar soluções, buscando a melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados pelo Município.



“É um momento muito importante. Mossoró pela primeira vez está institucionalizando um programa da Ouvidoria. Isso significa que estamos passando para um outro patamar. Estamos oferecendo um leque de oportunidades para que o usuário possa participar efetivamente da gestão. Outro marco para o município é a Ouvidoria nas Escolas, onde nós chegamos aos equipamentos de ensino e conversamos com os pais, alunos e servidores, além da Ouvidoria de Eventos que é outro diferencial de Mossoró. Através da nossa equipe, acompanhamos todos os grandes eventos da cidade, dando oportunidade para as pessoas falarem, avaliarem e opinarem sobre o que precisa ser melhorado”, enfatizou a ouvidora-geral do município, Janaína Holanda.

Conheça os canais de atendimento do “Fala Mossoró”



OUVIDORIA ITINERANTE – Uma equipe da Prefeitura visita pessoalmente as escolas, UBSs, mercados e outros equipamentos públicos para ouvir os usuários e os servidores para que opinem sobre o que pode melhorar.



URNAS ITINERANTES – São urnas colocadas de forma rotativa nas unidades com questionários de avaliação para que as pessoas avaliem os serviços e indiquem suas sugestões.



INTERNET – Ao acessar o portal da Prefeitura e clicar na Ouvidoria, você terá acesso a pesquisas de avaliação sobre os serviços e também poderá fazer sugestões de serviços.



EVENTOS –. Durante a realização de eventos da Prefeitura, como o “Mossoró Cidade Junina”, “Auto da Liberdade”, “Feira do Bode” ou “Estação Natal”, uma equipe da Ouvidoria realiza presencialmente entrevistas com os participantes para identificar pontos positivos e o que precisa ser melhorado.



SISTEMA 1DOC – Também através do portal da Prefeitura e clicando em Ouvidoria você poderá registrar uma manifestação e receberá todo o trâmite que sua manifestação terá nos órgãos da Prefeitura.



WHATSAPP – Através do WhatsApp (84-99655-7170) da Ouvidoria você poderá falar com a equipe on-line e tirar dúvidas, além de receber orientações.



TELEFONE – Você também pode ligar diretamente para a Ouvidoria, onde a equipe vai atender, fazendo todo o registro de sua informação e através do seu telefone fazer o acompanhamento de todo o processo. 3315-5027



QR CODE – Em todas as unidades administrativas estão fixados cartazes com o QR CODE da Ouvidoria. Basta clicar nele para acessar os formulários de manifestação e avaliação dos serviços da Prefeitura Municipal de Mossoró.



E-MAIL – Caso prefira, o cidadão poderá enviar e-mail (ouvidoria@prefeiturademossoro.com.br) para a Ouvidoria com sua solicitação ou manifestação e logo será registrado no sistema o processo e você ficará informado através do seu e-mail.



PRESENCIAL – A pessoa também pode comparecer presencialmente à sede da Ouvidoria e será recebida por equipe que fará o registro de sua solicitação e encaminhará para os locais desejados.