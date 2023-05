Prefeitura de Mossoró lançará programa de capacitação de jovens para o mercado de trabalho

A Prefeitura de Mossoró vai lançar nesta quarta-feira (10), o Programa “Jovem do Futuro”, que tem como objetivo proporcionar aos jovens formação cidadã e desenvolvimento de suas habilidades. O lançamento do programa acontecerá às 9h, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.



Toda população está convidada a participar desse momento. O programa “Jovem do Futuro” estará ao alcance de toda a comunidade das zonas urbana e rural de Mossoró. Os contemplados serão mil jovens entre 15 e 17 anos.



O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, destaca a importância da formação cidadã para a juventude. "Esse é um programa que tem a cara da nossa gestão, que tem como principal objejtivo formar, capacitar e dar oportunidade aos nossos jovens, da zona urbana à zona rural. Serão mil jovens contemplados no programa Jovem do Futuro, beneficiando diretamente a juventude mossoroense", afirmou o gestor.



Titular da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio ressalta que o programa irá capacitar os jovens para o mercado de trabalho. “Proporcionar à juventude formação cidadã e capacitação para o mercado de trabalho é mais do que uma ação, é uma missão que está intimamente ligada à nossa trajetória de vida, trajetória de um cidadão que é produto de política pública e que precisa só de uma oportunidade”, declarou.



“O poder público, em todas as suas esferas, precisa atuar para prevenir, combater e resgatar a nossa juventude. Essa proposta vem para ser um marco em nossa cidade, um instrumento que proporcionará aos nossos jovens uma oportunidade de construir o seu próprio futuro”, concluiu.