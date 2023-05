Fátima Bezerra assegura apoio à construção do santuário de Santa Luzia. “Quero louvar a iniciativa e declarar nosso apoio ao projeto. O Governo do Estado vai fazer parte da comissão e oferecer apoio técnico e financeiro. E assumo o compromisso de liberar emendas parlamentares ao santuário de Santa Luzia”, garantiu a governadora Fátima Bezerra nesta terça-feira (9), durante reunião com a comissão em defesa do santuário e autoridades, na casa paroquial da Diocese, em Mossoró.

Em agenda administrativa em Mossoró, Fátima Bezerra anunciou o apoio, após ouvir resumo da nova mobilização em defesa do santuário, feito pelo vigário geral, padre Flávio Augusto, e o presidente da Câmara, Lawrence Amorim (Solidariedade).

Foi o vereador que provocou a retomada do debate público do assunto, em pronunciamento na Câmara, em 7 de março, e ao realizar audiência pública, em 14 de abril, com apoio da Diocese, outros políticos e segmentos sociais.

Ao destacar a importância do santuário para a fé o desenvolvimento sustentável do Estado, a governadora elogiou a mobilização atual, segundo ela, “mais organizada e mais ampla, feita com senso de responsabilidade, buscando unir. Porque o santuário não é um projeto de A, B ou C, mas do estado e do povo”.

Ela designou o secretário-adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia, participante da reunião, representante do Estado na comissão em defesa do santuário.

“Queremos discutir com a comissão sobre como podemos nos inserir efetivamente nesse projeto, conforme nossas condições orçamentárias, financeiras e técnicas, para tornar realidade o santuário”, afirmou.

Avaliação positiva

O vereador Lawrence Amorim considerou excelente a reunião, ao obter de Fátima Bezerra o compromisso de apoio do Governo do Estado ao santuário de padroeira de Mossoró. O próximo passo, segundo ele, é avançar em questões técnicas, como local, orçamento e financiamento. “A ideia é construir o santuário por etapas”, disse.

O padre Flávio Augusto agradeceu à governadora pela atenção com a Diocese e os devotos de Santa Luzia, e elogiou o compromisso dela tanto com o santuário da padroeira de Mossoró quanto o monumento da Irmã Lindalva, em Assu.

Também participaram da reunião – e reiteraram apoio à causa – a deputada estadual Isolda Dantas (PT), secretário estadual do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, Alexandre Lima, vereadoras Marleide Cunha (PT), Larissa Rosado (União), ex-deputada federal Sandra Rosado, ex-presidente da Câmara de Mossoró Izabel Montenegro, padres, entre outros.