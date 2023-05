Prefeitura lança programa “Jovem do Futuro”; vagas são destinadas a alunos da rede pública de ensino

A Prefeitura de Mossoró lançou, nesta quarta-feira (10), o programa “Jovem do Futuro”. O objetivo da iniciativa é oportunizar uma formação cidadã, incentivar o empreendedorismo jovem por meio da educação e possibilitar inserção no mercado de trabalho. O evento aconteceu no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.



O programa capacitará mil jovens da rede pública de ensino para o mercado de trabalho, através de aulas, seminários, palestras e cursos do “Mossoró Capacita”. O público-alvo são alunos de 15 a 17 anos inscritos no Cadastro Único.



“Eu tenho a felicidade de dizer que esse é um grande programa para a juventude mossoroense. Vamos estar realizando um grande investimento para capacitar e transformar, oportunizando cursos profissionalizantes, de cidadania, de empreendedorismo, tecnológicos, entre vários outros. Vamos ter a possibilidade de levar conhecimento para essa juventude, e os nossos estudantes também vão ter a oportunidade de terem acesso à capacitação próxima às suas casas, seja no campo ou na cidade. Queremos que os jovens possa ter uma escola próxima para que venha a ter acesso direto a esse programa”, destacou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

Durante o evento, o prefeito assinou o projeto que será apreciado pela Câmara Municipal, visando instituir o programa como uma política do Município.



“Esse programa é um marco das políticas públicas voltadas para a juventude no município de Mossoró. Sabemos que não é fácil o ingresso da nossa juventude no mercado de trabalho, a nossa juventude ter acesso à capacitação. E esse programa é uma revolução no acesso do nosso jovem à formação cidadã. Precisamos, sim, oportunizar às novas gerações mecanismos e meios para que desenvolvam suas competências e habilidades e possam se qualificar para o mercado. O que estamos fazendo fundamentalmente é garantir oportunidade para a nossa juventude para que possa se desenvolver e construir o futuro da nossa cidade”, pontuou o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Natércio.

A formação que será possibilita pelo programa “Jovem do Futuro” terá duração de quatro meses e os alunos matriculados receberão uma bolsa de R$ 300,00. As aulas acontecerão aos sábados em vários polos, nas zonas urbana e rural.



“Todo projeto de benefício à juventude e à criança se constitui uma ação fantástica. Quando fui convidado para participar do evento, não hesitei, pois é importante a participação, não somente com os alunos da rede, mas também de forma a opinar junto à comissão e com a equipe que organiza. É uma oportunidade única e eu que já fui estudante sei o que essa oportunidade significa na vida do jovem. Portanto, estamos também disponíveis a contribuir”, frisou Jadson Arnaud, diretor da 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC) e representante do Governo do Estado.

Raíssa Kayslane, estudante da Escola Estadual Hermógenes Nogueira da Costa, destacou a importância do projeto para os alunos da rede pública. “Eu acho esse projeto super importante para os alunos de escolas públicas, visto que nem sempre temos tantos benefícios e oportunidades. E acho muito importante também para a nossa carreira tanto profissional do estudante como a etapa da qualificação para nos sentirmos no mundo do trabalho e empreendedorismo. Portanto, só tenho a parabenizar à Prefeitura pela iniciativa ” disse.

CRONOGRAMA “JOVEM DO FUTURO”



Maio - Lançamento



Junho - Inscrições



Julho - Resultado das inscrições



Agosto - Aula inaugural



Setembro - Aulas, seminários e oficinas



Outubro - Capacitação



Novembro - Encerramento



Dezembro - Entrega dos certificados